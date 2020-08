Grande Fratello, si sono lasciati per sempre: “La mia è un’estate da single” (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo vari tira e molla, smentite, ritorni e interviste, pare che questa volta la situazione di rottura tra i due ex protagonisti del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli sia definitiva. L’emergenza Coronavirus ha dato il colpo di grazia ad una storia che era già in bilico, ovvero quella tra Ambra Lombardo e Kikò … L'articolo Grande Fratello, si sono lasciati per sempre: “La mia è un’estate da single” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Giuseppa9169974 : #Parola di vita 'Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,egli è per me fratello, sorella, e madre. (Mt… - AngeloSals : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): il the best di Cristiano Malgioglio - Ginko92_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 12 (2012): Chiara Giorgianni e Amedeo Aterrano litigano e Alessia Marcuzzi si scaglia contro quest’ultim… - Radio105 : Ve la ricordate? #SerenaGaritta #GrandeFratello #1agosto #Radio105 - _unnomestrano : RT @aessial9: ~E se non ci fosse nulla dopo questo? Niente pace, solo oscurità? -La affronteremo insieme, come sempre ~Non merito l'amore c… -