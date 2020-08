Gomorra – La Serie 2, anticipazioni delle puntate in onda il 2 agosto su Tv8 (Di domenica 2 agosto 2020) Gomorra – La Serie 2, si continua con la seconda stagione. Le due nuove puntate in onda domenica 2 agosto alle 21:30 su TV8 Conclusa la prima stagione, TV8 non si ferma e continua con le repliche della seconda stagione di Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. La seconda stagione andrà in onda da domenica 2 agosto 2020 su TV8, con due nuove puntate. Le prime due stagioni di Gomorra sono andate in onda su Rai 3, le altre al momento sono ancora inedite in chiaro, e probabilmente verranno trasmesse da Tv8 concluse le ... Leggi su dituttounpop

VAZN_ITALIA : RT @Budulacci70: Carabinieri che arrestano poliziotti e poliziotti che arrestano Carabinieri. Ci sarebbe da farne una serie tra il fantasy… - Budulacci70 : Carabinieri che arrestano poliziotti e poliziotti che arrestano Carabinieri. Ci sarebbe da farne una serie tra il f… - SpecchioRifles3 : @VladiMurtas @Darko41393632 Che cosa 'in questo caso non è vero' di quello che ho detto? Onestamente non ho altre p… - tivusat_tv : #TivùsatConsiglia 1/08 ??Fresh Yoga: alle 11:36 su #MyZen4K. ??Le grandi rivalità: #Nadal #Djokovic alle 19:00 su… - laveritanera : @Tg3web Complimenti alla Rai che per una 'serie TV' ha pagato il narcotraffico .. un pò come per Gomorra dove hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra Serie Gomorra – La Serie 2, anticipazioni delle puntate in onda il 2 agosto su Tv8 Dituttounpop Gianfranco Gallo, il Don Avitabile di Gomorra sarà ospite del San Benedetto Film Fest

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata conclusiva della 4a edizione del San Benedetto Film Fest, in programma il 14 agosto prossimo dalle ore 20 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tront ...

Marco D’Amore: “L’immortale è stato una sfida, come scalare il K2”

Marco D’Amore ha ricevuto il premio BCT “per la miglior idea innovativa” per il film “L’immortale”. Dopo aver vinto il Nastro D’Argento 2020 come regista esordiente per il film “L’immortale”, film spi ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata conclusiva della 4a edizione del San Benedetto Film Fest, in programma il 14 agosto prossimo dalle ore 20 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tront ...Marco D’Amore ha ricevuto il premio BCT “per la miglior idea innovativa” per il film “L’immortale”. Dopo aver vinto il Nastro D’Argento 2020 come regista esordiente per il film “L’immortale”, film spi ...