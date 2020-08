Gli ulivi secolari, un patrimonio da salvaguardare. Nel pomeriggio cerimonia religiosa e tavola rotonda (Di sabato 1 agosto 2020) In un tempo in cui l’umanità ha scoperto la propria fragilità queste maestose piante sono simbolo di forza, di salute e di sacralità. Gli ulivi rappresentano l’anima del paesaggio della Calabria e di tutti i territori che si affacciano nel Mediterraneo per il valore economico e per quello culturale. Un particolare significato lo assume nella tradizione cristiana l’olivo bianco, da cui estraeva il myron, l’olio del Krisma, varietà diffusa dai monaci bizantini fin dal VII sec. La manifestazione si svolgerà sabato 1 agosto, a partire dalle 18.00, tra i secolari ulivi dove nel 1958 l’archeologo Umberto Zanotti Bianco ha fatto visita dopo il rinvenimento di un’antefissa del V secolo a. C. Nel 2013 (14 settembre), a 50 anni dalla scomparsa del fondatore di ... Leggi su laprimapagina

boettoisabella1 : RT @_Carabinieri_: Operazione anticrimine dei #Carabinieri di Brindisi e Bari: arrestati gli autori di estorsioni ai danni di un'azienda ag… - LeccePrima : “I soldi o bruciamo gli ulivi”: estorsione a De Picciotto, cinque arresti - leccenews24 : 50mila euro per proteggere la famiglia e salvare gli ulivi: 5 arresti per l’estorsione a De Picciotto - RenzoCianchetti : RT @_Carabinieri_: Operazione anticrimine dei #Carabinieri di Brindisi e Bari: arrestati gli autori di estorsioni ai danni di un'azienda ag… - Artetradizione : RT @_Carabinieri_: Operazione anticrimine dei #Carabinieri di Brindisi e Bari: arrestati gli autori di estorsioni ai danni di un'azienda ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ulivi “I soldi o bruciamo gli ulivi”: estorsione a De Picciotto, cinque arresti LeccePrima Notte di fuoco: bruciano migliaia di ulivi e due automobili di un militare

ARNESANO – Notte rovente ad Arnesano dove sono andate a fuoco ben due autovetture, una Renault Clio e una Citroen Xara Picasso, entrambe appartenenti allo stesso proprietario. E non c’è alcun dubbio s ...

Ispica. Approvato finanziamento PON per riqualificazione zona 167

La realizzazione del progetto denominato “L’ultimo Gattopardo” prevede il restauro di 2 unità abitative per un totale di 28 posti letto per l’inclusione abitativa dei migranti vittime di caporalato, i ...

ARNESANO – Notte rovente ad Arnesano dove sono andate a fuoco ben due autovetture, una Renault Clio e una Citroen Xara Picasso, entrambe appartenenti allo stesso proprietario. E non c’è alcun dubbio s ...La realizzazione del progetto denominato “L’ultimo Gattopardo” prevede il restauro di 2 unità abitative per un totale di 28 posti letto per l’inclusione abitativa dei migranti vittime di caporalato, i ...