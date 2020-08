Gli sprechi del Consiglio del Lazio: milioni di euro per il personale esterno (Di sabato 1 agosto 2020) Certi vizi sono duri a sradicarsi. «I controlli sulla spesa dei gruppi consiliari nell'esercizio 2019 hanno evidenziato un utilizzo delle risorse pubbliche non sempre conforme ai fini istituzionali previsti». È quanto emerge dalla reLazione del giudice della Corte dei conti Giuseppe Lucarini, in merito al giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. In base alla vigente normativa, i gruppi consiliari ricevono trasferimenti dal Consiglio regionale destinati a «spese di funzionamento» e ulteriori trasferimenti per eventuali «spese di personale». Ebbene, dagli accertamenti dei giudici contabili è emerso che «tutti i gruppi consiliari hanno optato di non avvalersi del personale del ... Leggi su iltempo

