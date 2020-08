Gli Emirati attivano la prima centrale nucleare del mondo arabo. Allarme degli analisti: «Reattore sbagliato nel posto sbagliato» (Di sabato 1 agosto 2020) Il piccolo Stato del Golfo ha annunciato oggi l’entrata in funzione della sua centrale nucleare: la prima in assoluto per Abu Dhabi e per il mondo arabo. L’impianto si trova a Barakah, vicino la città di Braka, sulla costa del Golfo Persico, a 300 km dalla capitale. «Gli Emirati sono riusciti con successo ad accendere il primo Reattore della centrale di Barakah», ha scritto su Twitter il premier Mohammed bin Rashid al Maktoum. Per Hamad Alkaabi, rappresentante degli Emirati Arabi presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, si tratta di «una pietra miliare nel cammino per fornire energia pulita alla nazione». Secondo il governo il nuovo impianto ... Leggi su open.online

