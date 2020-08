Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato le operazioni nella centrale nucleare di Barakah, la prima a essere attivata nel mondo arabo (Di sabato 1 agosto 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato le operazioni nella centrale nucleare di Barakah, ad Abu Dhabi, la prima centrale di questo tipo a essere attivata in tutto il mondo arabo. La centrale, costruita dalla società sudcoreana Korea Electric Power Corporation, Leggi su ilpost

