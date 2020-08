Giovi, auto contro caldaia del gas: incendio e paura (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato necessario bloccare l’erogazione del gas nella zona di Casa De Rosa, a Giovi, frazione collinare di Salerno in seguito ad un incidente automobilistico. Un’auto alimentata a metano con a bordo una donna, per cause non chiare, si è capovolta finendo contro la caldaia di un’abitazione situata in via Maria Teresa di Calcutta con incrocio via Pietrelcina. L’impatto ha provocato un incendio e la rottura della condotta del gas. Sul posto polizia e vigili del fuoco, oltre che i mezzi di soccorso. La donna alla guida dell’auto non ha riportato gravi ferite. L’intervento è ancora in corso. Non dovrebbero esserci altri feriti. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

