Giorgia Meloni furiosa asfalta un Conte ammutolito: VIDEO virale (Di sabato 1 agosto 2020) La sfuriata di Giorgia Meloni in Aula alla Camera mercoledì scorso è diventata virale in Rete scatenando meme e ironie. Anche la diretta interessata ha riso di tutto ciò.“Va bene, è vero… ieri mi sono arrabbiata parecchio. In futuro cercherò di mantenere la calma… forse. Intanto mi sono divertita moltissimo per i tanti meme nati dalla genialità della rete. Ne condivido qualcuno con voi” scrive la leader di Fratelli d’Italia su Facebook. E la foto sopra è una di queste. Giorgia Meloni, passionaria per natura, mercoledì scorso ha tirato fuori tutta la sua energia e storia politica, scagliandosi contro il presidente del consiglio, Conte. “Quello che il Governo sta facendo in queste ore sul tema ... Leggi su chenews

