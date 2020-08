Gianni Infantino può rimanere presidente della Fifa durante inchiesta penale (Di sabato 1 agosto 2020) “Non c’è nulla che impedisca al presidente di svolgere le sue funzioni”. In questo modo la Fifa conferma che Gianni Infantino può rimanere al comando e non sarà costretto a dimettersi dalla propria carica. In seguito ad una domanda dell’agenzia americana Associated Press, la Fifa ha chiarito la situazione nonostante Infantino sia oggetto di una inchiesta penale in Svizzera. Di diverso avviso l’ex presidente della Fifa Sepp Blatter, il quale aveva chiesto al Comitato Etico la sospensione di Infantino. Leggi su sportface

