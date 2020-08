Giallo Ilicic: quale motivo dietro alla sua assenza? L'ipotesi di un amico (Di sabato 1 agosto 2020) 10 marzo 2020. L'Atalanta vince a Valencia regalandosi i quarti di finale di Champions League. Protagonista assoluto Josip Ilicic che, a fine match, viene insignito con il premio di migliore in campo dalla UEFA. Lo sloveno che sorride con il pallone sotto braccio, questa è la fotografia che resta di quel giorno. Valencia CF v Atalanta - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg Da lì in poi si è fermato tutto a causa della pandemia, ma, poi, si è ripartiti. Quello che non ha fatto proprio... Leggi su 90min

Corriere : I soldati, le bare, la guerra: il dramma di Ilicic, il campione che ha smesso di giocare - Corriere : I soldati, le bare, la guerra: il dramma di Ilicic, il campione che ha smesso di giocare - albertolatu : Qualsiasi cosa sia, un grosso in bocca al lupo ad un grande uomo #ilicic. - michelevillano : #Ilicic nel suo mondo pochi animi sensibili e lui lo è - atalantagese : RT @FedeAlbani: Il Covid gli ha portato i flashback di un passato difficile. #forzaJosip… -