Gestione illecita di prodotti alimentari: denunciata titolare di una azienda agricola (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. All’esito dell’accesso ispettivo eseguito presso un’azienda agricola di Avella, i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà la titolare, ritenuta responsabile di violazioni a tutela della salute pubblica. In particolare i Carabinieri, unitamente a personale del Servizio Sanitario dell’ASL di Avellino, accertavano delle difformità di alcuni locali che potevano compromettere la sicurezza degli alimenti in essi custoditi. Alla luce delle evidenze emerse, oltre alla denuncia a carico della ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Avella, gestione illecita di prodotti alimentari: denunciato titolare di un'azienda - bassairpinia : AVELLA (AV) – Gestione illecita di prodotti alimentari: i Carabinieri Forestali denunciano la titolare di un’aziend… - irpiniatimes1 : GESTIONE ILLECITA DI PRODOTTI ALIMENTARI: DENUNCIATA TITOLARE DI UN’AZIENDA AGRICOLA - ViViCentro : GDF Roma, sequestrata una discarica abusiva a Casal Monastero. Denunciate due persone per ricettazione, esercizio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione illecita Gestione illecita di prodotti alimentari nell'azienda agricola: una denuncia ilCiriaco.it Basta discariche abusive Pugno duro del Comune

Seicento euro di multa e trecento euro per coprire le spese necessarie al ripristino dei luoghi. Consiste in questo la modifica al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ...

GIORNALISTI TURISTICI LOCALI IN TUTTA ITALIA

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...

Seicento euro di multa e trecento euro per coprire le spese necessarie al ripristino dei luoghi. Consiste in questo la modifica al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...