Georgina Rodriguez supporta la ricerca di un vaccino contro il Covid-19 (FOTO) (Di sabato 1 agosto 2020) Cristina Ronaldo si è sempre dimostrato un campione dentro e fuori dal campo, lanciando o aderendo a diverse iniziative benefiche per dare una mano ai meno fortunati e a chi si trova in difficoltà. La sua fidanzata Georgina Rodriguez non è da meno e, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto aderire alla campagna #YoMeCorono, per supportare la ricerca di un vaccino contro il Covid-19. View this post on Instagram Yo también me corono y me uno a la causa para la investigación de la vacuna del Covid19, aportando mi granito de arena. #YoMeCorono 👸🏽 I also crown myself and join the cause for the Covid 19 vaccine research, doing my bit.

