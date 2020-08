Genova, la geniale idea per “coprire” il disegno di una svastica sotto la targa dell’ANPI (Di sabato 1 agosto 2020) Alla violenza si risponde con l’arte. Questo hanno pensato a Campomorone, in provincia di Genova, per rimediare alla svastica disegnata sotto la targa della Sezione ANPI del paese. Un vero e proprio contrograffito che è diventato l’occasione per festeggiare tutti insieme. Il fatto è successo l’altro ieri – durante la notte – e i soci genovesi dell’associazione si sono trovati le pareti della sede imbrattate. Al posto di cancellare il simbolo nazista, però, si è pensato a un modo originale e artistico per incorporarla e dare un significato tutto diverso allo sfregio. LEGGI ANCHE >>> La pioggia di critiche (a favore e contro) per l’e-commerce che vendeva una collana a forma di svastica La bambina che getta la ... Leggi su giornalettismo

Ennio Morricone è stato sepolto al Cimitero Laurentino di Roma Ennio Morricone è stato sepolto questa mattina al Cimitero Laurentino di Roma, stando a quanto scrive l'AdnKronos. Dopo il funerale priva ...

Amt e gli orari spariti dalle fermate

Persino allo sbocco della Nyimo Ling Road, a Leh, capoluogo del Ladakh, stato indiano del Jammu e Kashmir, sopra un palo sono affissi gli orari di partenza delle sgangherate corriere per Srinagar. E a ...

