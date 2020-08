Gattuso in conferenza: "Gara vera, ottimo test! Girone di ritorno da 38 punti e tanti lasciati, dura 12 gare senza obiettivi, visti i ko Juve?" (Di sabato 1 agosto 2020) Al termine della Gara vinta per 3-1 contro la Lazio, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampaCom'è andata la prova per Barcellona? "Bene, partita vera, abbiamo fatto più noi già nel primo te ... Leggi su tuttonapoli

cn1926it : #Gattuso in conferenza: “Girone di ritorno da 38 punti. Non è stato facile giocare senza motivazioni dopo il lockdo… - allgoalsnapoli : VIDEO - Gattuso in conferenza: 'Gara vera, ottimo test! Girone di ritorno da 38 punti e tanti lasciati, dura 12 gar… - sscalcionapoli1 : Gattuso in conferenza: 'Gara vera, ottimo test! Girone di ritorno da 38 punti e tanti lasciati, dura 12 gare senza… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Gattuso analizza la vittoria sulla #Lazio in conferenza stampa - Spazio_Napoli : -