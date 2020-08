Gastaldello dà l’addio al calcio, il difensore del Brescia visibilmente commosso (Di sabato 1 agosto 2020) Brescia-Sampdoria: una partita che difficilmente Daniele Gastaldello dimenticherà, l’ultima della sua carriera da calciatore professionista. Il difensore centrale delle ‘Rondinelle’, ex della gara tra l’altro, ha giocato 58 minuti prima di lasciare il posto, visibilmente commosso, a Semprini. Protagonista in negativo del match del ‘Rigamonti’: Gastaldello ha infatti causato un calcio di rigore (poi sbagliato da Quagliarella), ha rimediato un giallo e deviato la conclusione di Leris, che ha regalato il vantaggio alla Samp. Gastaldello ha collezionato oltre 300 presenze in Serie A, giocando con le maglie di Siena, Sampdoria, Bologna e Brescia. Per lui, adesso, un futuro da allenatore delle ... Leggi su calcioweb.eu

UCS1946 : RT @DAZN_IT: Gastaldello dà l'addio al calcio ?? Non manca il saluto con compagni e amici ? #BresciaSamp #DAZN - GioMat86 : RT @DAZN_IT: Gastaldello dà l'addio al calcio ?? Non manca il saluto con compagni e amici ? #BresciaSamp #DAZN - DAZN_IT : Gastaldello dà l'addio al calcio ?? Non manca il saluto con compagni e amici ? #BresciaSamp #DAZN - Mediagol : #SerieA, #Brescia-#Sampdoria: Gastaldello in campo dal 1' per l’addio al calcio. Le formazioni ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Brescia-#Sampdoria: Gastaldello in campo dal 1' per l'addio al calcio. Le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Gastaldello l’addio