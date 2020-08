Gallipoli, maxi rissa tra 20 ragazzi in vacanza: due feriti (Di sabato 1 agosto 2020) Gallipoli - maxi rissa tra giovanissimi la scorsa notte per strada a Gallipoli. Ad essere coinvolti sarebbero stati 20 ragazzi in vacanza nella località jonica, provenienti dalle province dell'Aquila ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Gallipoli, maxi rissa tra 20 ragazzi in vacanza: due feriti - Duck170 : RT @tweetnewsit: Maxi assembramento ieri sera al Praja di #Gallipoli, oltre 2mila persone hanno partecipato alla serata di Bob Sinclar, ign… - lichibenassi : RT @tweetnewsit: Maxi assembramento ieri sera al Praja di #Gallipoli, oltre 2mila persone hanno partecipato alla serata di Bob Sinclar, ign… - Stefani48508817 : RT @tweetnewsit: Maxi assembramento ieri sera al Praja di #Gallipoli, oltre 2mila persone hanno partecipato alla serata di Bob Sinclar, ign… - Mosange : RT @tweetnewsit: Maxi assembramento ieri sera al Praja di #Gallipoli, oltre 2mila persone hanno partecipato alla serata di Bob Sinclar, ign… -