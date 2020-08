Furti di scarpe e sandali in tutto il paese: il “ladro” è molto particolare (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo aver subito decine di Furti di scarpe, sandali e ciabatte alcuni residenti hanno deciso di indagare individuando l’autore A dir poco incredibile e misterioso quanto accaduto ai residenti di un comune alle porte di Berlino che per intere settimane hanno subito una serie di “Furti” decisamente particolari. Ogni mattina infatti qualche cittadino si rendeva … L'articolo Furti di scarpe e sandali in tutto il paese: il “ladro” è molto particolare NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Per intere settimane i residenti di Zehlendorf, alle porte di Berlino, si sono svegliati la mattina per scoprire che i loro sandali e le scarpe da ginnastica erano spariti dal giardino di casa. Sono c ...

