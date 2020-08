Francia, il PSG vince ai rigori la Coppa di Lega: ansia infortuni (Di sabato 1 agosto 2020) Il Paris Saint Germain fa l'en plein di successi in Francia, aggiudicandosi anche la Coppa di Lega, dopo il campionato e la Coppa nazionale. In finale il Lione ha tenuto lo 0-0 per 120 minuti, ma ha poi dovuto arrendersi ai calci di rigore, che hanno decretato la vittoria del Psg per 6-5. A preoccupare i parigini, però, sono gli infortuni, in vista della sfida dei quarti di finale di Champions con l'Atalanta.Durante la sfida con i lionesi, prossimi avversari della Juventus, sempre in Champions nel ritorno degli ottavi, sono usciti per problemi fisici Mauro Icardi, Thiago Silva e Laywin Kurzawa. Le loro condizioni sono da verificare nelle prossime ore. Il PSG deve già fare i conti con la distorsione alla caviglia di Mbappè, che molto probabilmente non sarà disponibile per la ... Leggi su ilfogliettone

SkySport : PSG vince la Coppa di Lega: Lione ko ai rigori. Icardi, Thiago Silva e Kurzawa acciaccati - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - 88_Guido : @maldiniforever3 @Stefano_Steve85 @DiMarzio Certo. Pure mbappe ha fatto 16 goal nei primi due anni in Francia e 13-… - FilippoGambato : RT @SkySport: PSG vince la Coppa di Lega: Lione ko ai rigori. Icardi, Thiago Silva e Kurzawa acciaccati - GianlucaLupo1 : #Navas decide così, dagli undici metri, la finale di #CuopeDeLaLigue?? #Francia ???? #1Agosto #PSG @NavasKeylor -