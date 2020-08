Francia, Coppa di Lega al Psg: sconfitto ai rigori il Lione di Garcia (Di sabato 1 agosto 2020) PARIGI, Francia, - Dopo ben 12 dei calci di rigori e 120 minuti emozionanti, il Psg si aggiudica la Coupe de la Ligue piegando il Lione e portando a casa il terzo trofeo stagionale. Decisivi dal ... Leggi su corrieredellosport

MCriscitiello : Fallo bruttissimo su @KMbappe uscito per infortunio. Segui la finale di coppa di Francia in esclusiva su SportItali… - DiMarzio : #Mbappe, infortunio durante la finale di Coppa di Francia: fuori in lacrime. #Psg - mahmuodalhakiem : RT @old_ultras: MARSIGLIA-Monaco 1988-89 Finale Coppa di Francia - Tartaruga1991L : Il Lione ha vinto la Coppa di Francia battendo ai rigori il Psg. - filippo898 : RT @toMMilanello: Il #PSG vince la #CoupeDeLaLigue ai rigori contro il Lione. Parigini che centrano il poker nazionale dopo aver vinto Supe… -