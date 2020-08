Francesco Rocca, il calvario di ‘Kawasaki’. Bandiera della Roma: la Juve saltata e Nesta sfiorato (Di domenica 2 agosto 2020) Francesco Rocca detto “Kawasaki” nasce a San Vito Romano il 2 agosto 1954. Cresce nella squadra del suo paese di nascita dove gioca come mezzala ed ala tornante. Viene tesserato in seguito dal Gennezzano e poi dal Bettini Quadraro. Nel 1970 viene notato dalla Roma. Esordisce in campionato a Milano, il 25 marzo 1973, contro i rossoneri. Presto diventa un titolare fisso della squadra capitolina. Dopo l’esordio in Nazionale si procura il primo brutto infortunio. Da lì iniziò un calvario. Si ruppe menisco e legamenti, tornò in campo più volte dimostrando grande forza. A neanche 27 anni dovette lasciare il calcio. Nella stagione 2012/13 Francesco Rocca viene inserito nella prima Hall of Fame ... Leggi su calcioweb.eu

