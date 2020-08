FRANA il versante italiano del Cervino, la causa sarebbe il TROPPO CALDO (Di sabato 1 agosto 2020) Massi sono precipitati giovedì 30 luglio lungo la parete sud del Cervino. Una nuvola di polvere si è alzata nel momento della FRANA, attirando l’attenzione dei turisti che si trovano a Cervinia. Tanti hanno immortalato quanto accaduto con video e foto. Un altro video della FRANA di oggi sul Cervino! 😱Le guide assicurano che non è stata intaccata la cresta del Leone, la classica via di ascesa italiana da Cervinia e che l'itinerario rimane tuttora agibile. Pubblicato da Meteo Valle d'Aosta su Giovedì 30 luglio 2020 Le guide del Cervino hanno specificato che, nonostante l’interessamento del versante italiano della “Gran Becca”, la FRANA non ha riguardato la via normale italiana di salita alla ... Leggi su meteogiornale

Massi sono precipitati giovedì 30 luglio lungo la parete sud del Cervino. Una nuvola di polvere si è alzata nel momento della frana, attirando l’attenzione dei turisti che si trovano a Cervinia. Tanti ...

