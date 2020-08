Fra il Corno d’Africa e Roma (in mezzo a tanta musica): Simona Barbui, in arte Symo (Di sabato 1 agosto 2020) Nel 2017 ha pubblicato in rete una cover di Sora Rosa di Antonello Venditti talmente emozionante che lo stesso Venditti l’ha chiamata per chiederle di aprire i suoi concerti. Poi, l’altro giro di boa è arrivato quest’anno, quando ha lanciato su TikTok la sua #Africachallenge, che è diventata virale anticipando il suo ultimo singolo, Non so se ci sarai. Simona Barbui, in arte Symo, ha il cuore diviso in due: da una parte c’è il Corno d’Africa, da cui proviene la sua famiglia, e dall’altro la città in cui è nata e cresciuta, Roma. «I miei genitori si sono conosciuti a Torre Angela, una borgata di Roma, ma la storia della mia famiglia è ... Leggi su linkiesta

loridea71785300 : @CesareOrtis In molto fra poco saremo come il popolo GRECO DISTRUTTO DA ANGELA MONTI ... ??metto un corno portano sfi gaaaaa -

Ultime Notizie dalla rete : Fra Corno Fra il Corno d’Africa e Roma (in mezzo a tanta musica): Simona Barbui, in arte Symo Linkiesta.it Gli attracchi sul Po sono deserti: la navigazione resta un miraggio

Niente navigazione sul Po. Nella Bassa gli attracchi di Somaglia e Corte Sant’Andrea sono deserti. Eppure in vista di Expo 2015 le crociere erano state annunciate come la chiave di volta per il rilanc ...

Scontro sulla Provinciale, grave un motociclista

Violento scontro sulla Provinciale 80 dell’Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro ieri pomeriggio fra una moto e un’auto: grave il motociclista che, nell’impatto, è caduto sull’asfalto ...

Niente navigazione sul Po. Nella Bassa gli attracchi di Somaglia e Corte Sant’Andrea sono deserti. Eppure in vista di Expo 2015 le crociere erano state annunciate come la chiave di volta per il rilanc ...Violento scontro sulla Provinciale 80 dell’Aussa Corno a San Giorgio di Nogaro ieri pomeriggio fra una moto e un’auto: grave il motociclista che, nell’impatto, è caduto sull’asfalto ...