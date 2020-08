Foulard, un’estate mai più senza (Di sabato 1 agosto 2020) Breaking news: il dettaglio di stile più amato dalla famiglia reale è anche il più desiderato dalle fashioniste. Non parliamo di gioielli o borsette, ma del classico foulard. La Regina Elisabetta ha mostrato più volte di gradirlo come copricapo, annodato tra i capelli (potremmo definirlo il suo signature look) mentre la moglie del nipote Kate Middleton lo sfoggia spesso al collo. Entrambe optano per un look formale ed elegante, adatto al loro ruolo di rappresentanti della Royal Family. Non c’è molto di tradizionale, invece, nel modo in cui lo portano le più attente ai trend del momento. Leggi su vanityfair

Daniela_For10 : @RCalcatelli @GiuSette7 so che si soffre d'estate ma prova a proteggere un po' il collo (foulard o simili) e scalda… -

