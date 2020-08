Formula 1, la Red Bull smaschera la Mercedes: “ieri hanno nascosto tutto il loro vero potenziale” (Di sabato 1 agosto 2020) La Mercedes si è nascosta nel primo giorno di libere del Gran Premio di Silverstone, è questa la convinzione della Red Bull, soprattutto paragonando il ritmo tenuto da Bottas e Hamilton meno di due settimane fa in Ungheria. Bryn LennonChristian Horner non si è fatto distrarre dai distacchi incassati dai piloti del team di Brackley ieri, sottolineando come entrambi si siano nascosti in vista di Qualifiche e gara: “penso che in Mercedes abbiano molto potenziale da nascondere. Basta ricordare con che ritmo Bottas ha recuperato su Max negli ultimi giri del Gran Premio d’Ungheria. Il loro vero ritmo è quello delle ultime due gare, pensando a come ha dominato Hamilton“.L'articolo Formula 1, la Red Bull ... Leggi su sportfair

C’è la Racing Point di Lance Stroll in cima alla lista dei tempi della prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna. In una Silverstone con temperature molto alte (36° nell’aria e 48° sull’a ...

Red Bull: “Mercedes si sta nascondendo”

Il primo venerdì di Silverstone è stato di difficile interpretazione, soprattutto per quanto riguarda il monitor dei tempi. A svettare, infatti, non ci sono le Mercedes di Hamilton e Bottas, che nelle ...

