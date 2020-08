Formula 1, bandiere rosse in Q2 dopo un testa-coda di Hamilton: le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE (Di sabato 1 agosto 2020) Si fa sul serio a Silverstone, è il giorno delle Qualifiche e della definizione dunque della griglia di partenza del Gran Premio di Inghilterra, in programma nella giornata di domani. Mercedes favorite per ottenere la prima fila, con Red Bull e Racing Point a caccia di quel colpo di coda che spariglierebbe le carte in tavola. Più indietro la Ferrari, che punta almeno alla terza fila per tenersi dietro il gruppone in partenza. Le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE: Ore 15:30 – Bottas fa segnare un il record della pista con gomme gialle (1:25.015), mentre Lewis Hamilton si gira e i Commissari stoppano la Qualifica con la bandiera rossa; Bandera roja!!!! 🔴🔴🔴 Problemas para Hamilton en el sector 1. El ... Leggi su sportfair

Sventola la bandiera a scacchi a Silverstone! Termina qui la diretta della Formula 1 per la Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, ultimo appuntamento per questo venerdì dedicato alle prove libere ...

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna non ci ha riservato sorprese con le Mercedes che dettano il passo: miglior tempo di Valtteri Bottas (1’25”873) che rpecede di 138 mil ...

