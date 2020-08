FORMAZIONI Atalanta Inter: Eriksen in panchina, Pasalic titolare (Di sabato 1 agosto 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Atalanta Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Inter, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

