Fontana fregato dal famoso logo del marchio "Paul&Shark": ecco come la Ragione si è accorta del cognato

I funzionari della Regione Lombardia capirono da chi provenivano i camici solo grazie al logo di uno squalo. Si tratta del popolare marchio 'Paul&Shark', che era presente sulla lettera d'offerta di ...

I funzionari della Regione Lombardia capirono da chi provenivano i camici solo grazie al logo di uno squalo. Si tratta del popolare marchio “Paul&Shark”, che era presente sulla lettera d’offerta di fo ...

