Foggia, lui la lascia, e lei, stalker, gli fa perdere il lavoro (Di sabato 1 agosto 2020) 'Ti sfo facendo preparare un paliatone'; 'cammina altrimenti ti butto fuoco a te e alla macchina'. A parlare così sarebbe stata una trentenne incensurata Foggiana che non aveva accettato la fine della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La Gazzetta del Mezzogiorno

