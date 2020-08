Fofana: “Il mio ciclo a Udine si chiude qui. Il gol alla Juve? Come The Last Dance” (Di sabato 1 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese autore del gol contro la Juventus che ha portato la squadra alla salvezza. Annuncia di aver deciso di lasciare il club. “Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro anni bellissimi. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Perché? Sono un nomade. Ho giocato in tre paesi, Francia, Inghilterra e Italia. Dove pensavo che non sarei mai venuto. Invece ci sono da quattro anni, magari ci resto pure. Sarà difficile stare bene Come a Udine. Ho imparato ad amare la pasta in tutti i modi e Mandragora mi ha viziato portandomi le sue super mozzarelle”. Non si tratta di una questione ... Leggi su ilnapolista

