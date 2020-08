Firenze, operazione contro la pedopornografia online: nove denunciati (Di sabato 1 agosto 2020) commenta La polizia postale di Firenze ha denunciato nove persone accusate di divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. Le indagini hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset

Contrasto alla pedopornografia online con l'operazione "Summer No Like". La Polizia Postale, coordinata dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dott. Lu ...La polizia postale ha scoperto una nuova rete di pedofili tra Toscana, Campania, Friuli, Lazio e Sicilia. Il più giovane ha 19 anni. Nove denunce FIRENZE — Ancora pedofilia in chat. La polizia postale ...