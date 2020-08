Fiorentina: con la Spal a Ferrara (domenica, ore 18, Sky) senza Ribery. Iachini, nuova scommessa. Formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Confermato alla guida della Fiorentina, per Beppe Iachini comincia una nuova avventura. Da allenatore che lotta per la salvezza, o che gioca per vincere in serie B, a tecnico ambizioso, con l'Europa come obbiettivo. Per lui, oggi a Ferrara (ore 18, diretta Sky),non finisce il campionato, ma comincia una nuova avventura Leggi su firenzepost

OfficialASRoma : 2? nuove maglie ?? 2? vittorie ? Roma-Fiorentina e Torino-Roma raccontate attraverso 15 GIF - acffiorentina : ROCCO COMMISSO | ??? Rocco Commisso al termine della gara con la Roma #RomaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina - yellcow : @mlollobrigida #90nottegol La scarpa d'oro di Toni fu vinta nella sua prima stagione con la Fiorentina - FirenzePost : Fiorentina: con la Spal a Ferrara (domenica, ore 18, Sky) sena Ribery. Iachini, nuova scommessa. Formazioni - LucaParry85 : @Rougenoir1978 E pure con silva non la passava mai a milan fiorentina mi incazzai di brutto dallo stadio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina con Fantacalcio, probabili formazioni della 38esima giornata: Fiorentina con Cutrone, nuovo ruolo per Kulusevski Il Messaggero Ciro Immobile, Scarpa d’Oro e record di gol accanto a Higuain: 36 in un campionato

È ufficiale: Ciro Immobile ha vinto l’edizione 2020 della Scarpa d’Oro. L’ultimo avversario era Cristiano Ronaldo, al quale sarebbe servito segnare almeno quattro gol alla Roma per agganciarlo, ma Mau ...

Il Bar Sport di Repubblica.it

Chiuso, almeno nella parte alta, il campionato post Covid 2019. Tra la Juventus e l’Inter alla fine c’è un solo punto di differenza. E di rimpianto. A conferma che in questa stagione la Juve era super ...

È ufficiale: Ciro Immobile ha vinto l’edizione 2020 della Scarpa d’Oro. L’ultimo avversario era Cristiano Ronaldo, al quale sarebbe servito segnare almeno quattro gol alla Roma per agganciarlo, ma Mau ...Chiuso, almeno nella parte alta, il campionato post Covid 2019. Tra la Juventus e l’Inter alla fine c’è un solo punto di differenza. E di rimpianto. A conferma che in questa stagione la Juve era super ...