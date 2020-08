Finale FA Cup 2019/2020: l’Arsenal vince il derby con il Chelsea ed agguanta l’Europa (Di sabato 1 agosto 2020) L’Arsenal salva la stagione col trionfo nella FA Cup. La squadra allenata da Arteta solleva al cielo per la quattordicesima volta nella propria storia il trofeo e si conferma il club più vincente della competizione. Nella Finale al Wembley Stadium davanti a poche centinaia di spettatori, i biancorossi ribaltano il Chelsea sul 2-1 con una doppietta di Aubameyang e tirano un sospiro sollievo, evitando la prima esclusione dall’Europa negli ultimi venticinque anni dopo aver chiuso all’ottavo posto in Premier League RECAP – Il primo guizzo è dell’Arsenal con un colpo di testa di Aubameyang che non trova direzione, anche se è da segnalare subito dopo la reazione dei Blues con il tiro a giro di Mount che trova l’ottima opposizione di Martinez. Un minuto più tardi è Pulisic ... Leggi su sportface

