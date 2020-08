Filthy Rich con Kim Cattral dal 21 settembre su FOX (USA), ecco il trailer – Notizie serie tv (Di sabato 1 agosto 2020) Notizie serie tv 1 agosto: Filthy Rich con Kim Cattral debutterà su FOX (USA) il 21 settembre. ecco il trailer. Ormai sappiamo che FOX è uno dei canali che ha risposto meglio alla mancanza di contenuti causata dallo stop delle produzioni per la pandemia. FOX infatti, sarà uno dei canali che riuscirà a far debuttare un contenuto inedito (non un acquisizione), proprio all’inizio della stagione televisiva. Si tratta di Filthy Rich, una serie con Kim Cattrall ordinata per la stagione che si è appena conclusa e poi rimandata (è qui si tratta di semplice fortuna) per riempire uno slot in autunno. La serie debutterà il 21 ... Leggi su dituttounpop

