"Figlio di pu**ana, muori", offese e sputi a Francesco Facchinetti - (Di sabato 1 agosto 2020) Novella Toloni Il Figlio di Roby Facchinetti è stato protagonista di un'aggressione verbale mentre si trovava fermo al semaforo in centro a Milano. La sua reazione sui social network Non è la prima volta che Francesco Facchinetti finisce nel mirino degli odiatori e non solo quelli del web. Questa volta però l'attacco è sorprendente e apparentemente senza motivo. A raccontare l'episodio è stato lo stesso dj Francesco che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha svelato di esser stato protagonista di un'aggressione verbale mentre si trovava fermo a un semaforo in pieno centro a Milano. "Stavo andando nel mio ufficio a Milano e a un semaforo un signore sulla cinquantina abbassa il finestrino mi sputa sulla macchina e mi dice: "Figlio ... Leggi su ilgiornale

danceandsound : RT @Salvo332Salvo: @magicaGrmente22 Sch i foso figlio di pu tt ana #Sala - Salvo332Salvo : @magicaGrmente22 Sch i foso figlio di pu tt ana #Sala - EStefanutto : @MatteoRenziNews ... il tuo figlio di PU**ANA non lo VOGLIAMO IN FVG NE VENETO.... uomo avvisato... - gjscco : RT @avimmaisacap: @LobbaLuisa Grazie! E' proprio un GRAN FIGLIO DI PU..ANA! - _marlene1265 : RT @avimmaisacap: Posso o no chiamarlo 'gran figlio di pu..ana'? --- Il governatore nascose lo scudo fiscale e il patrimonio -

Ultime Notizie dalla rete : Figlio pu**ana Francesco Facchinetti, lo insultano e gli sputano sulla macchina: la reazione | VIDEO MeteoWeek Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dall’associazione cristiana da cui faceva parte

Ted Yoho, il deputato repubblicano che lunedì 21 luglio ha offeso la parlamentare dem Alexandria Ocasio-Cortez chiamandola “fottuta pu**ana”, si è dimesso dal ... (“ho una moglie e sono padre di due ...

Letizia Battaglia-Shooting The Mafia, la storia della fotografa palermitana in un film

"Letizia Battaglia- Shooting the Mafia", al cinema la storia della grande fotoreporter palermitana Una delle più grandi fotografe del nostro Paese, Letizia Battaglia, viene raccontata in un film docum ...

Ted Yoho, il deputato repubblicano che lunedì 21 luglio ha offeso la parlamentare dem Alexandria Ocasio-Cortez chiamandola “fottuta pu**ana”, si è dimesso dal ... (“ho una moglie e sono padre di due ..."Letizia Battaglia- Shooting the Mafia", al cinema la storia della grande fotoreporter palermitana Una delle più grandi fotografe del nostro Paese, Letizia Battaglia, viene raccontata in un film docum ...