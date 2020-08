Fiera di Roma test medicina, in migliaia i giovani ammassati: assembramenti e distanze non rispettate (Di sabato 1 agosto 2020) Il test di medicina svoltosi ieri mattina, venerdì 31 luglio 2020, alla Fiera di Roma è stato un esempio lampante di ciò che si sarebbe dovuto evitare. In migliaia i ragazzi ammassati all’entrata della struttura in attesa di accedere alla prova d’ingresso per la facoltà di medicina al Campus Biomedico della capitale. assembramenti consistenti, specie sotto al tunnel che porta ai padiglioni. Qui, le distanze di sicurezza – a giudicare dalle immagini circolate in rete – non sono state affatto rispettate. Leggi anche >> Coronavirus Sabaudia, bagnino positivo al Covid: si cercano i contatti Fiera di Roma test ... Leggi su urbanpost

