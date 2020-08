Festa Inter: Atalanta battuta, è seconda. Immobile aggancia Higuain (Di sabato 1 agosto 2020) A Bergamo lo spareggio per il secondo posto va all'Inter. La squadra di Conte si dimostra più cinica dell'Atalanta, che parte male e non riesce a riproporre la straordinaria rimonta già offerta in altre occasioni. I bergamaschi possono comunque festeggiare il terzo posto ottenuto grazie alla contemporanea sconfitta della Lazio sul campo del Napoli. Cade anche la Juventus in casa contro la Roma, quinta forza del campionato. Vince il Milan contro il Cagliari.Atalanta-InterLa sfida tra nerazzurri premia lo spunto migliore dell'Inter. La formazione di Conte sblocca la gara al primo affondo dopo solamente un minuto di gioco: cross di Lautaro, Gollini esce a vuoto, scontrandosi con Gosens e D'Ambrosio insacca a porta vuota. Il portiere dei bergamaschi è costretto a uscire poco dopo per il ... Leggi su itasportpress

Ad aggiudicarsi il duello finale per il secondo posto alle spalle della Juventus è stata l'Inter. Gli uomini di Conte hanno infatti superato nell'ultima giornata di campionato proprio l'Atalanta con i ...

Nel giorno del suo 51esimo compleanno Antonio Conte pensa al secondo posto «senza dover fare calcoli» e consapevole che la trasferta di Bergamo in casa dell’Atalanta sarà «una gara dove ci sarà da sof ...

