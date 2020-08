Ferrari Roma, la prova de Il Fatto.it – Eleganza e potenza senza tempo – FOTO (Di sabato 1 agosto 2020) Sinuosa ed elegante. Come un abito da sera che si appoggia sulle linee morbide di una modella. Del resto per la nuova Ferrari Roma, l’estetica è un richiamo ai volumi classici degli anni ‘50 e ’60, nonché alle Granturismo del passato, come la 250GT Lusso del 1962, col suo lungo muso ed una classe ineguagliabile. Un’Eleganza che permetteva ai protagonisti del jet set anni ’60 di percorrere via Veneto come delle star in incognito. E l’impressione, avvicinandosi, è proprio quella di entrare in un mondo di classe e lusso, in una “Nuova Dolce Vita”. La linea è pulita, come mai lo è stata con gli ultimi modelli della casa di Maranello. La cabina di guida è fortemente spostata verso il posteriore, quasi a poggiarsi sul retrotreno dove ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Roma Ferrari Roma, la prova su strada della nuova coupé gran turismo Il Sole 24 ORE Ferrari Roma, il nuovo coupé ispirato alla Dolce Vita

E alla fine vince la Mercedes..... Un nuovo simulatore per tornare a vincere in Formula Uno. Un nuovo simulatore per tornare a vincere in Formula Uno. Oggi la Ferrari torna in pista a Silverstone (pro ...

Gp Gran Bretagna, Hamilton in pole position, Leclerc quarto

Roma, 1 ago. (askanews) - Lewis Hamilton vola in pole a Silverstone, 91esima in carriera, per il Gp di Gran Bretagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 in programma domani sulla pista inglese. Pr ...

