Fase 3: Scholz, ‘Draghi aprirà Meeting Rimini, c’è bisogno di persone come lui’ (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Riteniamo sia molto importante ascoltare persone che hanno saputo prendere decisioni coraggiose e di grande competenza in momenti storici di difficoltà. In particolare, l’iniziativa che ha preso Draghi nel 2012 non solo ha salvato l’euro, ma è stata storica per l’Europa. Nel 2009 fu già al Meeting e parlò di come affrontare la crisi nata nel 2008. Abbiamo bisogno di ascoltare persone così, che sanno assumersi le giuste responsabilità anche in situazioni di crisi”. Lo dice in un’intervista a ‘La Repubblica’ Bernhard Scholz, presidente del Meeting di Rimini che quest’anno ospiterà all’inaugurazione, il ... Leggi su calcioweb.eu

