Fantacalcio, i consigli per la 38ª giornata di Serie A: idee e suggerimenti per la tua formazione (Di sabato 1 agosto 2020) Ultima giornata di campionato, e quindi anche del Fantacalcio. Sarà impresa ardua individuare i titolari visto in tante gare, come Juve-Roma, Brescia-Samp e Bologna-Torino, dove nessuno ha più da chiedere nulla al campionato. Infuocata, invece, la lotta salvezza con gli spareggi Genoa-Verona e Lecce-Parma. Ecco i nostri consigli ai fantallenatori su chi schierare, e chi no, in questa ultima giornata di Serie A. 1. Brescia-Sampdoria Parma Calcio v UC Sampdoria - Serie A consigliATI - Da... Leggi su 90min

