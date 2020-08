FA Cup, trionfo Arsenal: battuto il Chelsea 2-1 (Di sabato 1 agosto 2020) Nel derby londinese è l’Arsenal a festeggiare la vittoria della FA Cup ai danni del Chelsea di Lampard crollati nella ripresa. I Blues sono passati subito in vantaggio con Pulisic dopo appena 5′ minuti. I Gunners però non si arrendono e rimontano la finalissima a Wembley con una doppietta di Aubameyang al 28′ e al 67. Il Chelsea resta anche in 10 nell’ultimo quarto d’ora vista anche la doppia ammonizione di Kovacic. Nel finale 13′ minuti di recupero, ma alla fine sono i Gunners a prendersi il trofeo per la 14esima volta, un record nella storia del calcio inglese volando così ai prossimi gironi dell’Europa League. Foto: profilo twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

