F1 Gp Gran Bretagna, Verstappen: “Mercedes troppo veloce, soddisfatto del terzo posto” (Di sabato 1 agosto 2020) “Penso che alla fine del Q2 il mio giro fosse buono, ma fin dalle prime battute di queste qualifiche si è visto che la Mercedes era troppo veloce. Bisogna accettarlo e sono soddisfatto del terzo posto”. Lo ha affermato Max Verstappen, terzo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna dominate dalla Mercedes: “Questa gara sarà diversa – commenta il pilota olandese al termine delle qualifiche – noi senz’altro saremo più vicini: questo non vuol dire che potrò lottare con la Mercedes, ma almeno partiamo dal terzo posto”. Leggi su sportface

SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : Bottas ?? Hamilton: anticipo di duello per la pole? (?? #FP3) Verstappen regge il passo, Hulk in top-10 I risultati ?… - SkySportF1 : ?? Hamilton, testacoda nel giro di lancio in Q2 ?? E bandiera rossa per la ghiaia portata in pista Il LIVE ?… - zazoomblog : F1 Gp Gran Bretagna Verstappen: “Mercedes troppo veloce soddisfatto del terzo posto” - #Bretagna #Verstappen: #“Me… - Italia_Notizie : F1, Gp Gran Bretagna: in qualifica la Mercedes dà un secondo a tutti. Leclerc 4°, male Vettel -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM GP Gran Bretagna, per Hamilton pole e record: Leclerc quarto

Come da previsioni, Lewis Hamilton e la Mercedes dominano le qualifiche del GP di Gran Bretagna. Primo il britannico, davanti a Valtteri Bottas. Terzo Verstappen davanti ad un ottimo Leclerc Era lecit ...

GP Gran Bretagna 2020, la griglia di partenza

Lewis Hamilton ha piegato Valtteri Bottas vendicando la sconfitta del 2019 nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Seconda fila per Max Verstappen e per Charles Leclerc, che ha messo a segn ...

Come da previsioni, Lewis Hamilton e la Mercedes dominano le qualifiche del GP di Gran Bretagna. Primo il britannico, davanti a Valtteri Bottas. Terzo Verstappen davanti ad un ottimo Leclerc Era lecit ...Lewis Hamilton ha piegato Valtteri Bottas vendicando la sconfitta del 2019 nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Seconda fila per Max Verstappen e per Charles Leclerc, che ha messo a segn ...