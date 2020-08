F1, GP Gran Bretagna: Kvyat penalizzato di cinque posizioni per sostituzione del cambio (Di sabato 1 agosto 2020) Daniil Kvyat sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia di partenza al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota dell’Alpha Tauri ha sostituito il cambio sulla sua monoposto ed è scattata la penalità come da regolamento: dopo la disputa delle qualifiche ufficiali sul circuito di Silverstone, il russo classe 1994 verrà arretrato di cinque posizioni rispetto al risultato ottenuto. Anche il compagno di team Pierre Gasly ha sostituito il cambio, ma in seguito al ritiro in Ungheria per la rottura proprio di questa componente, non incorrerà in alcuna sanzione. Leggi su sportface

F1 | GP Gran Bretagna 2020, PL3 – DIRETTA

... bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta scritta della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo un weekend di stop, la Formula 1 si prepara ad una nuova ...

Staycation, gli inglesi abbandonano le spiagge di Spagna e Grecia

In Gran Bretagna la parola più trendy dell’estate è staycation, che significa letteralmente fare vacanza a casa. Il fenomeno si è diffuso in seguito all’obbligo di quarantena per chiunque ritorna dall ...

