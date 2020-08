Estate 2020, Coldiretti: “21,1 milioni di italiani in vacanza ad Agosto” (Di sabato 1 agosto 2020) Sono 21,1 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’Estate 2020, con un calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione del primo weekend da bollino rosso del mese sulle strade dalla quale emerge che a pesare sono nell’ordine le difficoltà economiche, la paura del contagio ed i timori per il futuro. Con l’emergenza sanitaria quest’anno – sottolinea la Coldiretti – si rafforza l’abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è di gran lunga il più gettonato ... Leggi su meteoweb.eu

RaiRadio2 : Oggi decidiamo qual è il Tormentone dell’estate 2020, ma ne approfittiamo per ringraziarVi per essere stati con noi… - Agenzia_Ansa : Spiagge ancora in crisi, folla solo nei weekend #estate #ANSAViaggiArt #ANSA - repubblica : Il virus dimenticato nell’estate sfrenata del liberi tutti - isetta87 : RT @segnanti: Italia, estate 2020 «Stiamo tornando...Merde!» #FotografieSegnanti #COVID19 #coronavirus #lockdown - tropicalputy : RT @segnanti: Italia, estate 2020 «Stiamo tornando...Merde!» #FotografieSegnanti #COVID19 #coronavirus #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Estate 2020, com'è per gli studenti? 8 su 10 la trascorrono con i libri aperti Orizzonte Scuola Granita al caffè, come prepararla in casa: ricetta

Ragusa - La granita al caffè è tra le granite siciliane più consumate per la colazione in estate insieme alla brioche con il tuppo. Vediamo quali ingredienti occorrono e come prepararla in casa. Ingre ...

L'estate dei ragazzi, pochi viaggi si studia e si cerca lavoro

Rinunciano alla vacanza e al completo relax, decidendo di lavorare o dedicarsi allo studio: sono il 64% gli studenti italiani che non faranno un viaggio estivo e il 38% quelli che si troveranno un lav ...

Ragusa - La granita al caffè è tra le granite siciliane più consumate per la colazione in estate insieme alla brioche con il tuppo. Vediamo quali ingredienti occorrono e come prepararla in casa. Ingre ...Rinunciano alla vacanza e al completo relax, decidendo di lavorare o dedicarsi allo studio: sono il 64% gli studenti italiani che non faranno un viaggio estivo e il 38% quelli che si troveranno un lav ...