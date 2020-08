Esclusiva: Atalanta, assalto a Izzo. E c’é anche la Fiorentina (Di sabato 1 agosto 2020) L’Atalanta vuole prendere un difensore centrale di spessore per la prossima Champions. E l’ha individuato in Armando Izzo, pilastro del Toro. La valutazione di Cairo è alta, ma l’intenzione dell’Atalanta è quella di provarci fino in fondo, Izzo (che in passato era stato seguito anche dall’Inter) piace molto a Gasperini. Il difensore centrale ha anche la stima della Fiorentina, alle prese con il contratto non lungo di Milenkocic, e sarà sicuramente un protagonista di questa sessione di mercato. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo Esclusiva: Atalanta, assalto a Izzo. E c’é anche la Fiorentina proviene da ... Leggi su alfredopedulla

