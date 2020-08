Era Xena: oggi a 52 anni ha i capelli biondi e cortissimi [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) È stata un’icona degli anni ’90 Lucy Lawless. Nota per aver interpretato Xena nella fortunata serie omonima, Lucy oggi ha 52 anni ed è completamente diversa da come la ricordiamo nella serie. Lucy Lawless oggi FOTO Nata come spin-ooff di Hercules, Xena è stata una delle serie cult degli anni ’90. Dopo aver smesso i panni della principessa guerriera, Lucy Lawless è apparsa in tantissime serie famose come Veronica Mars, C.S.I Miami e Due uomini e mezzo. Nel 2005 ha interpretato D’Anna Biers nella serie fantascientifica Battlestar Galactica e nel 2010 ha interpretato Lucrezia in Spartacus. Non tutti sanno che Lucy, oltre ad essere una bravissima attrice è un’artista a tutto ... Leggi su velvetgossip

FranciNuccio : @Indigo_Moon_ Anche per me è stato una delle prime crush, adoravo tutte le puntate di Xena dove c'era lui Ricordo c… - xena__official : RT @_jaeseumin: spoiler: la foto di Namjoon ieri era una reaction alla foto di Taehyung di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Era Xena Xena | Lucy Lawless, Quentin Tarantino e un cult femminista ante-litteram The Hot Corn Italy Super Dragon Ball Heroes: il Super Saiyan 4 vedrà una nuova forma nel prossimo episodio

Le ultime anticipazioni di Super Dragon Ball Heroes ci dicono che, durante i prossimi episodi, assisteremo al debutto di una variante inedita del Super Saiyan 4 che Xeno Goku e Xeno Vegeta sono attual ...

Gogeta Xeno Super Saiyan 4 (SDBH) di Banpresto – la recensione

Stanchi delle solite versioni proposte più volte? Banpresto viene in vostro aiuto! Abbiamo recensito per voi la figure di Gogeta Xeno Super Saiyan 4, una versione recente di questo personaggio nato in ...

Le ultime anticipazioni di Super Dragon Ball Heroes ci dicono che, durante i prossimi episodi, assisteremo al debutto di una variante inedita del Super Saiyan 4 che Xeno Goku e Xeno Vegeta sono attual ...Stanchi delle solite versioni proposte più volte? Banpresto viene in vostro aiuto! Abbiamo recensito per voi la figure di Gogeta Xeno Super Saiyan 4, una versione recente di questo personaggio nato in ...