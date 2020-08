Era Vanessa Ravizza del Grande Fratello 9: oggi a 35 anni è mamma e compagna di un noto calciatore [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Sono passati anni dalla nona edizione del ‘Grande Fratello’ che ha portato sul piccolo schermo Vanessa Ravizza; ovvero la giovane ragazza di Pavia che si divideva tra Marco Mazzanti e Alberto Scrivano. Dopo la sua partecipazione al reality show andata in onda nel 2009, che ha visto Ferdi Berisa come vincitore assoluto; Vanessa dopo l’esperienza televisiva si allontana dalle luci della ribalta per riprendere la propria vita. oggi, la giovane donna di 35 anni è mamma di due figlie, Jolie e Chloe, nate dalla storia d’amore con Manuel Sarao, nonché calciatore della Regina. I due si sono conosciuti a Milano grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un vero e ... Leggi su velvetgossip

antoame66 : @everlong2404 certo che se avesse il mio stipendio riderebbe molto meno....comunque si percepisce che non è sincera… - elenuccia_2711 : @Bright_Star06 Oddio ti adoro! Pensavo di dire una cosa orribile ma anche secondo ma Helena era un pugno in un occh… - elenuccia_2711 : @Bright_Star06 A me è mancata tanto anche Vanessa Kirby infatti. E secondo me tra i tre attori c'era anche più chim… - VinzRaffa : @vanessadv2001 @ValerioIafrate Buon per te Vanessa, ma ieri sera era in TV ad esprimere simili pensieri e anche altro su LA7 - xenomythos : Ora vi chiederete perché la faccia di Zac sia scarabocchiata, ebbene, avevo appena letto sul Cioè che si era fidanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Vanessa Madelaine Petsch ha difeso Vanessa Morgan contro certi "disgustosi" commenti MTV.IT Vanessa Hudgens in bikini alle Hawaii

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Serie Tv Van Helsing stagione 5, il possibile sviluppi della trama

La serie tv Van Helsing ha subito nel corso delle stagioni una notevole mutazione, migliorando un anno dopo l’altro. I vampiri zombificati si sono evoluti fino a raggiungere l’origine del male, quel s ...

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...La serie tv Van Helsing ha subito nel corso delle stagioni una notevole mutazione, migliorando un anno dopo l’altro. I vampiri zombificati si sono evoluti fino a raggiungere l’origine del male, quel s ...