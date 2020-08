Era il bambino della Kinder: oggi è un ragazzo bellissimo [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Le barrette Kinder fanno parte dell’infanzia di tutti, e non ci sono grandi o piccini a cui non piacciano da impazzire. Come dimenticare il bambino presente sulla scatola delle barrette di cioccolato della Kinder? Il suo volto è famoso in tutto il mondo, ma in pochi conoscono la sua identità e sanno come sia diventato oggi. Era il bambino delle barrette Kinder: famoso in tutto il mondo Per i bambini sono ancora un evergreen, ma anche gli adulti le amano da impazzire: parliamo delle barrette di cioccolata Kinder. Piccole o grandi, in vari formati, queste barrette sono entrate nelle case di tutti gli italiani, e insieme a loro il bambino presente sulle confezioni. Occhi azzurri, ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era bambino Bimbo ‘venduto’ a Ostia, l’avvocato del padre: “Era in stato confusionale, è una montatura” Fanpage.it Coronavirus, caso di un bambino a Nola. Vari contagiati a un funerale

Coronavirus, un bambino di cinque anni è risultato positivo. Un funerale a Cicciano ritenuto fonte di molti contagi in zona, da Cimitile ad Acerra Coronavirus, è risultato positivo anche un bambino di ...

Pedopornografia: 9 denunciati. Si scambiavano immagini con bambini da 5 a 12 anni

FIRENZE – Nove denunciati dalla polizia postale. L’accusa: divulgazione, cessione, detenzione di materiale pedoporografico e per istigazione a delinquere aggravata. Immagini e video pedopornografici c ...

