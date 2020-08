Era Carolina Marconi al Grande Fratello: oggi a 42 anni è diventata così [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Carolina Marconi è considerata una delle concorrenti più belle della storia del Grande Fratello. Di lei, almeno sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza a Mediaset si sono completamente perse le tracce. Ma cosa fa oggi e come è diventata? La nuova vita di Carolina Marconi La Marconi, a 41 anni compiuti, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, oggi lavora infatti come imprenditrice. Nonostante sia lontana dai riflettori da un bel po’, su Instagram è una vera e propria reginetta e le sue FOTO sono particolarmente apprezzate dai followers. (Continua dopo la FOTO) Per lei il tempo sembra davvero non essere mai ... Leggi su velvetgossip

Vamonluvi : E pensare che una volta il male maggiore era Carolina. - Carolina_LaSed : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI A #PROCESSO: GLIEL'HANNO FATTO PICCOLO IL FAVORE #Renzi, #manettaro a giorni alterni. #Conte, che sulla facc… - Donatel58978575 : RT @BarbaraRaval: Trovato morto nella sua casa in Nord Carolina il professore che aveva definito il #coronavirus un sistema per tenere le p… - summertime_lou_ : @lwtxprfct Se è per questo anche Two Ghosts era per Taylor Swift, e lui stesso ha confermato Carolina fosse su Town… - carolina_4551 : RT @Nanes1510: Nasci na classe errada, era suposto ser rica -

Ultime Notizie dalla rete : Era Carolina Charlotte Casiraghi: cosa succede all'uomo che le ha fatto da... AMICA - La rivista moda donna Era Tommy Vee al Grande Fratello: oggi a 47 brizzolato e dimagrito [FOTO]

Era la quarta edizione del Grande Fratello quando Tommaso Vianello entrò e conquistò il cuore del pubblico femminile italiano. Il bel dj veneziano, Tommy Vee in arte, ha avuto una relazione con la bel ...

Coronavirus mondo, superati 17 milioni di casi. In Usa 1.400 morti in 24 ore, 1 al minuto

Situazione critica, mercoledì stata la peggiore giornata da oltre due mesi per gli Statesi: Florida, California, North Carolina e Idaho i più colpiti. I contagi aumentano anche in America del Sud: il ...

Era la quarta edizione del Grande Fratello quando Tommaso Vianello entrò e conquistò il cuore del pubblico femminile italiano. Il bel dj veneziano, Tommy Vee in arte, ha avuto una relazione con la bel ...Situazione critica, mercoledì stata la peggiore giornata da oltre due mesi per gli Statesi: Florida, California, North Carolina e Idaho i più colpiti. I contagi aumentano anche in America del Sud: il ...