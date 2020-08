Elisa Isoardi, come sta dopo l’intervento? La malattia della conduttrice (Di sabato 1 agosto 2020) Elisa Isoardi diversi anni fa si è sottoposta a un intervento alle corde vocali per l’asportazione di un polipo maligno, oggi è tornata a parlare della sua malattia. Instagram @ElisaIsoardiIn una lunga intervista al settimanale Nuovo, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto parlare anche della malattia che l’ha colpita diversi anni fa. Elisa si è infatti sottoposta a un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo maligno, una condizione che in un primo momento ha causato non poche preoccupazioni alla conduttrice. Elisa Isoardi, l’intervento per l’asportazione del ... Leggi su chenews

