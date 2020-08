Elisa di Rivombrosa, anticipazioni puntata di sabato 1 agosto su Canale 5 (Di sabato 1 agosto 2020) Elisa di Rivombrosa, anticipazioni della puntata in onda sabato 1 agosto alle 14:10. Trama, cast e curiosità sulla serie. Oggi su Canale 5 torna con la sesta puntata, una delle fiction più famose degli anni duemila, Elisa di Rivombrosa. La fiction è andata in onda su Canale 5 tra il 2003 e il 2005 con due stagioni di amori e tribolazioni tra i due protagonisti interpretati da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Oggi, sabato 1 agosto, andrà in onda la sesta puntata. La fiction adesso tornerà in replica su Canale 5 ogni sabato alle 14:10 con un episodio a settimana. La fiction ... Leggi su dituttounpop

